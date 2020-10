Hirn-Computer-Schnittstelle Der Gedankenhelm als Goldgrube

Bryan Johnson steht im Loft seines Start-ups Kernel in Los Angeles und hält einen weißen Helm für eine Weltpremiere in die Kamera. Die Plastikhaube wirkt wie aus einem Star-Wars-Film. Sie ist mit Lasern ausgekleidet. Sie pusten in kurzen Stößen infrarotes Licht durch die Schädeldecke ins Gehirn, machen so den Sauerstoffgehalt und zugleich winzige, die Neuronen anregende Ströme messbar. Letzteres via Magnetometer über gepulste Magnetfelder. So lässt sich die Gehirnaktivität aufzeichnen und – so zumindest das Versprechen – besser entschlüsseln. Als einstiger Software-Unternehmer, der sein Start-up Braintree für 800 Millionen Dollar an PayPal verkauft und mit Wagniskapitalgebern Investoren an Bord hat, weiß Johnson, dass er große Ziele verkünden muss.