Hirn-Computer-Schnittstelle Der Gedankenhelm als Goldgrube

„Zu erkennen, wenn man gute und schlechte Tage hat und warum das gerade so ist, das wäre bestimmt ein Hit“, schlägt David Boas vor, Professor für Biomedizintechnik am Boston University Center for Systems Neuroscience, vor. Boas, der in seinem Lab Messtechniken für Gehirnsignale studiert und entwickelt, ist begeistert. Ein Gerät in dieser Größe, Fähigkeiten und Preis sei derzeit am Markt einzigartig, meint er.



Joy Hirsch, Professorin für Psychiatrie und Neurowissenschaften an der medizinischen Schule der Universität Yale ist ebenfalls hingerissen. Viele Leute würden abwinken und denken, dass solch eine Schnittstelle zum Gehirn noch Jahrzehnte entfernt sei, dabei sei inzwischen so viel möglich. „Wir erfassen damit nur einen Teil des Gehirns, aber schon das ist wie eine Goldmine“, sagt Hirsch.