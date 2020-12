Katastrophenfall-Analyse Das nächste Covid: Wie gut ist Deutschland für ein großes Erdbeben gerüstet?

Nicht einmal die Behörden selbst seien ausreichend vorbereitet, die eigene Funktionsfähigkeit in der Katastrophe sicherstellen zu können, monieren die Katastrophenplaner. Und was die Bewertung der Schäden angehe, so fehle es nicht bloß an Bauexperten und Statikern, um der Masse der Einsatzorte Herr zu werden. Auch für den Einsatz der Baufachberater selbst gebe es bisher keinerlei Planungen.



All das, so mahnen die Autoren des Berichtes, sei keineswegs eine vollständige Liste der erwartbaren Schwierigkeiten. Die Übersicht erhebe „keinen Anspruch auf Vollständigkeit“. Die Analyse diene in erster Linie dazu, die Vielzahl bisher ungelöster Probleme zu umreißen, mit denen die Bundesrepublik bei Schadensfällen vergleichbaren Typs und Ausmaßes konfrontiert sein könne.