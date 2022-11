Klimawissenschaft Wir brauchen neutrale Forscher, keine Klimaaktivisten

Dabei gibt es in der Klimawissenschaft durchaus haarsträubende Fehler, die man korrigieren müsste, will man die Menschheit nicht noch tiefer in die Krise reiten. Da nutzen Klimawissenschaft und -politik Messgrößen wie das Globale Erderwämungspotenzial 100 (GWP100), um das atmosphärische Verhalten von Gasen wie Methan mit dem von CO2 zu vergleichen. Das Pariser Klimaabkommen basiert darauf. Renommierte Forscher an der Oxford Universität fanden jedoch heraus, dass die Messgröße die Wirkung von Methan, dass etwa von Rindern ausgestoßen wird, völlig falsch wiedergibt. So wirkt ein leicht sinkender Methanspiegel in der Atmosphäre in Wirklichkeit kühlend aufs Klima. Der GWP100 dagegen besagt, dass er die Atmosphäre erhitzt. Diese Erkenntnis hat beispielsweise Auswirkungen darauf, wie Landwirtschaft reguliert werden sollte.