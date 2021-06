Rätsel um Ursprung von Sars-CoV-2 Wie sicher sind Laborexperimente mit Viren?

Zu Fehlern kommt es in Laboren offenbar trotzdem: In einem Labor im Nordwesten Chinas verwendeten Mitarbeiter laut Angaben der Gesundheitskommission von Lanzhou abgelaufene Desinfektionsmittel. Daraufhin seien Bakterien über die Belüftungsanlage in die Umwelt gelangt. Die Folge: Mehr als 3000 Menschen wurden mit Brucellaerregern infiziert, die häufig für Fieber und Schüttelfrost sorgen, mitunter aber auch Organe schädigen.