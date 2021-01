Raumfahrt Betreibt Weltraum-Visionär Elon Musk Preisdumping?

Doch SpaceX profitiert nicht nur von staatlichen Töpfen – sondern war auch sehr erfolgreich, private Investitionen einzusammeln, so wie andere Start-ups aus dem Sektor in den USA: Knapp 50 Prozent ihrer Investitionen sammelten sie von privaten Geldgebern. Zwischen 2000 und 2018 flossen insgesamt 19 Milliarden Dollar Wagniskapital in amerikanische Raumfahrtunternehmen.



Die USA haben es also geschafft, eine dynamische Raumfahrtbranche groß zu ziehen. Die profitiere von einer staatlichen Nachfrage, die die in Europa weit übertreffe, gibt Ariane-Chef Godart zu bedenken: Die staatlichen Raumfahrtbudgets in den USA lägen bei 60 Milliarden Dollar, in Europa nur bei zwölf.