Raumfahrt Augsburger Raketen-Start-up will preiswerter sein als SpaceX

Den Orbit will Rocket Factory Augsburg nicht nur möglichst preiswert erreichen – sondern auch besonders präzise und nach Kundenwunsch. „Der Launcher von SpaceX liefert 100 Satelliten an einer Position aus, und von dort müssen sie selbst weiter kommen“, sagt Spurmann. „Wie ein Bus, der alle Passagiere zur Haltestelle fährt, und jeder muss selbst sehen, wie er nach Hause kommt.“



Das soll mit dem Augsburger Microlauncher anders ablaufen, so Spurmann: „Wir liefern das Paket per Drohne direkt vor der Haustür ab.“ Diese Auslieferung auf der sozusagen letzten Meile erledigt die dritte Stufe der Rakete. Sie kann mehrfach zünden und jeden Satelliten auf seine eigene Bahn absetzen.