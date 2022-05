Satelliten im Ukraine-Krieg „Satelliten entdecken militärische Ziele, die bisher unsichtbar waren“

Sind Geheimdienstinformationen der USA also ein Schlüssel für die Erfolge der ukrainischen Armee?

Wir sollten nicht unterschätzen, wie enorm gut sich die Ukraine selbst auf den Krieg vorbereitet hat – und mit Spähtruppen, Drohnen, Funkabhörsystemen arbeitet. Unterschätzen sollte man auch nicht, welche wichtige Rolle kommerzielle Erdbeobachtungssatelliten spielen. In den vergangenen Jahren ist die kommerzielle Fernerkundung massiv gewachsen: Hunderte von Satelliten in der Umlaufbahn sammeln Daten über die Erde und Aktivitäten auf der Erde.



Wie gut sind diese Bilder inzwischen?

Die besten kommerziellen Fernerkundungsplattformen sind in der Lage, Dinge zu erkennen, die etwa 30 Zentimeter voneinander entfernt sind. Wenn jemand also zwei Fußbälle 30 Zentimeter voneinander entfernt auf den Boden legt, können Sie an einem Tag mit gutem Wetter aus dem All erkennen, dass es sich um zwei getrennte Objekte handelt. Wichtig ist aber nicht nur die räumliche Auflösung, sondern auch die zeitliche.