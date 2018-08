SpaceX, Nasa, Boeing Die neue staatlich-private Raumfahrt in den USA

Das Pentagon hat bereits eingeräumt, die Verteidigung von US-Wirtschafts- und Sicherheitsinteressen im All benötige eine Generalüberholung. In der kommenden Woche will die US-Regierung eine Studie über ein etwaiges neues Raumfahrtkommando veröffentlichen. Dieses Kommando würde bereits bestehende militärische Möglichkeiten im All koordinieren - etwa im Satellitenbereich. Es wäre kein eigener Zweig der US-Armee. „Im Moment liegt kein konkreter Vorschlag auf dem Tisch, wie eine Space Force aussehen könnte oder was sie tun würde“, sagt auch Brian Weeden, ein Veteran der Air Force und Direktor der Organisation Secure World Foundation. Die Gruppe wirbt für eine friedliche Nutzung des Weltraums. Deborah James, Chefin der Air Force unter Ex-Präsident Barack Obama, erklärte jüngst zudem, eine Space Force sei bei Sorgen um die US-Weltraumabwehr nicht das Richtige. Zur Verdeutlichung sagte sie, wenn man die Logik eines eigenen Weltraumdienstes auf andere Bereiche des US-Militärs übertragen würde, müsste man beispielsweise auch über einen einzelnen Zweig für Nuklearwaffen nachdenken und dafür das Arsenal von Luftwaffe und Marine kombinieren. Das erwäge aber niemand, so James. „Wer an die Kosten denkt, für den ist die Space Force keine Antwort.“