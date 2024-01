Künstliche Intelligenz Microsofts KI-Assistenten „Copilot“ gibt es jetzt für Verbraucher

„2024 wird das Jahr von KI-PCs“, schreibt Yusuf Mehdi, Chefmarketier für die Microsoft-Consumerprodukte, in einem Blogbeitrag. Die Einführung der Copilot-Taste markiert laut seiner Aussage die erste signifikante Änderung der Tastatur von Windows-PCs in fast drei Dekaden. „Auf der CES wird man die Copilot-Taste bereits in vielen neuen Windows-11-Rechnern aus unserem Partnerökosystem begutachten können“, so Mehdi weiter.