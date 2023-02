Mobile World Congress Apple treibt die Branche mal wieder vor sich her

An die 40 spezialisierte Anbieter, Diskussionsrunden und Themenschwerpunkte widmen sich in Barcelona den disruptiven Mikrochips. Doch so viel Aufmerksamkeit die Branche ihm in Barcelona auch widmet, formal gesehen ist die Technik dahinter gar nicht neu. Erste Vorgaben zur eSim hatte der Branchenverband GSMA bereits 2015 veröffentlicht. Lange aber blieb die Technologie auf den industriellen Einsatz, etwa beim Einbau von Notrufmodulen in neue Autos, beschränkt. Speziell die Zurückhaltung der Netzbetreiber, die um ihre direkten Kundenbeziehungen fürchteten, und der Mangel an eSim-tauglichen Mobiltelefonen bremste die Verbreitung. Das aber ändert sich gerade.