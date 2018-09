Photokina Fotografie funktioniert jetzt spiegellos

Bis jetzt. Denn in diesem Jahr stehen plötzlich mit Canons neuer Vollformatkamera EOS R und Nikons neuen Modellen Z6 und Z7 genau die zuvor konsequent ignorierten edlen Spiegellosen im Mittelpunkt der Messeauftritte. Und Canon und Nikon sind nicht die einzigen, die das Kamerasegment in den Fokus rücken. Auch Leica, Panasonic und der Objektivhersteller Sigma kündigten pünktlich zum Messestart ihre Zusammenarbeit in Sachen Vollformatkameras an.