Batterie-Start-up Theion Dreimal stärkere E-Auto-Akku-Ladung: Ex-Siemens-Aufseher Cromme setzt auf dieses Start-up

Zuletzt hatten auch andere Forschungsteams von Fortschritten in der Schwefeltechnologie berichtet, etwa im Frühjahr an der australischen Monash University, an der schon länger an Lithium-Schwefel-Batterien geforscht wird. Mit Hilfe einer neuartigen Zwischenschicht wollen die Forscher die Lebensdauer ihrer Batterie gesteigert haben. Hunderte Ladezyklen seien damit nun möglich. Und die Technik könne sogar zwei bis fünf mal so viel Energie pro Kilogramm speichern als heutige Batterien.