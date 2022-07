Transformation der Zulieferer Die sieben größten deutschen Zulieferer machen Tempo bei der Elektromobilität

Bosch

Der weltgrößte Automobilzulieferer mit Sitz in Stuttgart hat eigenen Angaben zufolge bereits über 5 Milliarden Euro in das Geschäft mit Elektromobilität investiert. Seit 2018 bündelt der Stiftungskonzern Antriebe im Bereich Powertrain Solutions – davor hießen die Geschäftsbereiche noch Gasoline Systems und Diesel Systems. Das gesamte Autozuliefergeschäft bündelt Bosch in der Kernsparte Mobility Solutions – etwas mehr als 80.000 der 200.000 Jobs hängen noch am Verbrennungsmotor. Eine Milliarde Euro nimmt der Konzern Berichten zufolge in die Hand, um diese Zehntausenden Beschäftigten umzuschulen.

Stefan Hartung, Geschäftsführer bei Bosch, sagte in einem Interview mit der „Welt“: „Wenn man die Wertschöpfung ins Verhältnis setzt, beschäftigen wir bei Bosch zehn Mitarbeiter für den Diesel, drei für den Benziner und einen in der Elektromobilität.“ Die Stuttgarter dünnen im Zuge der Transformation auch ihr Produktionsnetz aus und verlagern Fertigungen. Betroffen sind beispielsweise das Werk in Göttingen, eines in München oder eines in Arnstadt (Thüringen). Die Stuttgarter bauen dabei auch Diesel-Jobs ab.

2021 hat Bosch eine Milliarde Euro Umsatz mit E-Mobilität erwirtschaftet.

