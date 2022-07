Zulieferer „VW sieht Zulieferer nicht als Geschäftspartner“

Die Hersteller sind aber doch auf die Zulieferer angewiesen.

Wenn ein Hersteller einen Zulieferer unbedingt braucht, weil er ihn kurzfristig nicht ersetzen kann, dann hält er ihn manchmal mit Liquiditätshilfen gerade so am Leben – zynisch! Die Autobauer andererseits halten sich gerade an allen Fronten schadlos: Sie quetschen die Zulieferer aus, sie drehen an der Preisschraube für Auto-Käufer, geben keine Rabatte mehr, und der Staat finanziert Kurzarbeit, die wegen Lieferengpässen im Elektronik-Bauteilebereich oft gezogen wird. Und in der Öffentlichkeit spielen sie die Unschuldigen. Dieser Machtmissbrauch ist nicht in Ordnung.