Klimabilanz von Diesel und Elektromotoren Die fünf wichtigsten Kritikpunkte an der Sinn-Studie

Anders als Sinn und Buchal es tun, kann man bei einem Akku die Lebensdauer nicht in Kilometern ansetzen. Entscheidend ist die Zahl der Ladezyklen: Wie oft kann man den Akku be- und entladen, bevor er kaputt geht. Was die Zelle stresst und altern lässt, sind nicht gefahrene Kilometer, sondern neben der Hitze beim Schnellladen vor allem hohe Stromstärken innerhalb einer Zelle (Ampere); diese entstehen, wenn viele Elektronen in kurzer Zeit von Anode zu Kathode wandern oder zurück, also beim Schnellfahren und wiederum Schnellladen.