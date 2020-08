„Das drückt natürlich enorm auf die Preise solcher Gebrauchter“, beobachtet auch Mathias von Alten, der bei der Unternehmensberatung Publicis Sapient den Markt für Gebrauchtwagen analysiert. So habe zum Beispiel ein drei Jahre alter e-Golf oder BMW i3 oft nur 180 Kilometer realistische Reichweite, ein jeweils neuer mehr als das Doppelte. „Das gibt es in der Benziner- und Dieselwelt so nicht“, sagt von Alten. „Dort ist ein drei Jahre alter BMW 3er technisch fast noch dasselbe Auto wie ein neuer.“ Ganz Unrecht habe der mahnende Gebrauchtwagenhändler also nicht, meint von Alten. „Der Verkauf gebrauchter E-Autos ist für die Händler derzeit alles andere als ein Selbstläufer; alles, was älter als zwei Jahre und kein Tesla ist, steht oft monatelang am Hof.“