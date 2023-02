Wertvolle Rohstoffe: Sauberes Recycling für E-Auto-Batterien

„Mechanische Verfahren sind die günstigsten und schnellsten, aber mit Mechanik kommt man an diesem Punkt nicht weiter“, erklärt Peter Dold, Professor für Kristallisationstechnologie am Fraunhofer Institut CSP in Halle, der unter anderem an Recyclingmethoden für seltene Metalle forscht. „Um an die Wertstoffe in der Schwarzmasse heran zu kommen, braucht man weitergehende Verfahren“, so Dold. Einschmelzen wäre eines, es ist die insgesamt zweitgünstigste Methode. Aber beim Einschmelzen gegen sowohl das Lithium, als auch das Grafit kaputt; sie verbrennen zum Teil, oder sie verbacken mit anderen Stoffen zu Schlacke. Jedenfalls lassen sie sich so nicht mehr für neue Batterien verwenden.