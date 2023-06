Kommunale Wärmeplanung Fernwärme soll es richten – ihr Ausbau ist ein Mammutprojekt

Das gilt nicht nur für Tübingen. „Aus der Tatsache allein, dass seine Stadt eine kommunale Wärmeplanung vorlegt, können Hausbesitzer keine unmittelbare Anschlussgarantie ableiten, auch nicht, wenn sie laut Plan in einem Potenzialgebiet liegen“, warnt Hans-Christoph Thomale, Anwalt mit Spezialgebiet Energieversorgung bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazars. „Zwischen Erstellung des Wärmeplans und dem tatsächlichen Anschluss an ein Fernwärmenetz, das eventuell ja erst noch gebaut werden muss, können unter Umständen viele Jahre vergehen“, sagt Thomale. Die Frage, ob die Regeln des GEG, das nun nach dem Willen der Ampelkoalition mit der kommunalen Wärmeplanung verknüpft werden muss, dann gelten, oder der Hausbesitzer trotz vorliegender kommunaler Wärmeplanung im Havariefall noch einmal eine neue Gasheizung einbauen darf, sei noch nicht ausformuliert, sagt Energie-Anwalt Thomale. „Bisher gibt es ja nur zwei DIN-A4-Seiten Leitplanken“, so Thomale, „die noch in den alten Referentenentwurf zum GEG eingearbeitet werden müssen.“

Der Verband der Kommunalen Versorger, VKU, hofft, dass es für den Fall einer Heizungshavarie „lange und pragmatische Übergangsfristen“ geben werde. „Der Gesetzgeber muss diese Details nun ausformulieren“, so ein Sprecher. Dass sich alle Detailfragen, die sich aus den Leitplanken ergeben, wie erhofft bis zum Beginn der Sommerpause des Bundestages klären lassen, „scheint mir aber mehr als sehr sportlich“, sagt der Energie-Jurist Thomale.



Lesen Sie auch: „Wer als Familie Eigentum erworben hat, ist oft an die finanzielle Schmerzgrenze gegangen“



Immerhin: Eine grobe Orientierung bietet der Plan seinen Bürgern. „Man kann auf dem Stadtplan sehen, ob es überhaupt eine theoretische Chance auf einen Fernwärmeanschluss gibt“, sagt Schott. Hausbesitzer, bei denen das nicht der Fall ist, wissen immerhin: Diese Option scheidet aus, es muss mit Wärmepumpe oder Pelletheizung gehen. „Es gibt Gebiete, da fehlen alle Voraussetzungen für ein Fernwärmenetz, andere, wo schon eines liegt und es sich gut erweitern lässt, und sehr, sehr viele dazwischen“, sagt Schott. In Tübingen habe er „rund 20 so genannte Eignungsgebiete identifiziert“, sagt der Stabschef. Aber: „Wir werden nicht die Ressourcen haben, sie alle zeitnah zu erschließen.“