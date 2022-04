Rohstoffgeschäfte trotz Ukraine-Krieg Europa finanziert Putins Angriff mit 22 Milliarden Euro – pro Monat

Allen Wirtschaftsembargos zum Trotz: Russlands Deviseneinnahmen sprudeln auch seit seinem Angriff auf die Ukraine weiter kräftig. Und das liegt vor allem an Rohstoffexporten. In den ersten zwei Monaten seit Beginn des Krieges hat das Land mit der Ausfuhr von Öl, Gas und Kohle 63 Milliarden Euro verdient. Das haben Energieexperten des unabhängigen Forschungsinstituts Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) berechnet.