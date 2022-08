Tracking der Energiewende #20 Mit Gülle gegen Putin

Die Rahmenbedingungen also. Wie so oft bei der Energiewende hakt es auch im Bereich Biogas mal wieder an der Regulierung. Einen kleinen Beitrag zur Gasversorgung leisten die Anlagen heute schon. Knapp 10.000 Biogasanlagen gibt es in Deutschland, 230 davon sind ans Gasnetz angeschlossen, speisen ihr Methan direkt dort ein. Prinzipiell könnten das alle deutschen Anlagen, die neben ein bisschen Gas derzeit vor allem sehr viel Strom liefern und immerhin knapp neun Prozent des Bedarfs im Land decken, nur rund einen Prozentpunkt weniger als die Solarenergie. Doch Ruhe sagt: „Finanziell ist die Direkteinspeisung von Biomethan derzeit eine sehr knappe Kalkulation“, für sein Unternehmen, das mit Biogas rund 15 Megawatt Strom erzeugt, so viel wie vier große Windkraftanlagen.



Dass sich die direkte Gaserzeugung derzeit nicht lohnt, liegt vor allem an den strengen gesetzlichen Regeln. Wird in Biogasanlagen Methan erzeugt, um es direkt ins Gasnetz einzuspeisen, dürfen nur 44 Prozent der Ursprungsmasse Mais sein, der Rest muss aus Restprodukten der Landwirtschaft, etwa Gülle, bestehen. So soll verhindert werden, dass zu viel landwirtschaftliche Fläche allein für die energetische Nutzung blockiert wird. „Die Regeln für die Substratmischung müssten geändert werden, dann könnte auch die Gaserzeugung attraktiver werden“, sagt Ruhe.