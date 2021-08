Wirtschaft von oben #120 – Kroatien Auf dieser Umgehungsstraße wird ein ganzes Land umfahren

Seit 2007 gab es Pläne in Kroatien, das Stück einfach zu umgehen. Als Halbinsel nämlich setzt sich der südliche, kroatische Küstenabschnitt parallel zum Festland nach Norden fort und bildet so einen Fjord, über den der bosnische Teil an die Adria angebunden ist – und an dessen schmalster Stelle jetzt die Brücke entstanden ist.