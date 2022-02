Wirtschaft von oben #144 – Russland und China Neue Pipeline, neue Brücken – hier bandelt Russland mit China an

Am nordöstlichsten Zipfel von China ist 2018 eine weitere riesige Autobahnbrücke fertig geworden, die einen Arm des Amur-Flusses überspannt. Die vierspurige Straße endet allerdings bisher im Nirgendwo auf der Heixiazi-Insel, da über den zweiten Arm eine entsprechende Brücke noch fehlt. Heixiazi ist eine gewaltige Sandbank, die lange Zeit Konfliktstoff für die russisch-chinesischen Beziehungen war. Beide Länder beanspruchten sie für sich. 2008 aber einigten sie sich darauf, das Stück Land gemeinsam zu einer Tourismusregion auszubauen. Die zweite noch fehlende Autobahnbrücke soll irgendwann die russische Stadt Chabarowsk verkehrstechnisch an die Sandbank und an China anbinden.



Aber nicht nur an den Überquerungen über den Amur, der über 2000 Kilometer als Grenzfluss dient, haben beide Länder in den vergangenen Jahren kräftig gebaut. Auch an den bestehenden Grenzübergängen an Land ist deutlich zu erkennen, dass Russland und China ihren Handel verstärken wollen.