Die Menschen dürfen in der Regel ihre Wohnung entweder komplett nicht verlassen oder sind auf wenige Straßenzüge in ihrer Nachbarschaft beschränkt. Die sozialen Medien sind voll von Beschwerden über unzureichende Versorgung mit Lebensmitteln. Auch werden immer wieder Videos von brutalen Übergriffen gezeigt, in denen Sicherheitspersonal und Polizisten Menschen auf der Straße jagen, falls sie ihre Häuser verlassen. Andere, die positiv getestet wurden, werden gegen ihren Willen aus ihren Wohnungen getragen und trotz keiner oder nur milder Symptome in zentrale Quarantäne-Lager verfrachtet, wo die Betten dicht an dicht stehen und 24 Stunden am Tag das Licht brennt.