Die Rodungen bringen den Amazonas aus dem Gleichgewicht. In manchen Monaten registriert die brasilianische Weltraumbehörde 200 Quadratkilometer zerstörten Wald in Brasilien. Dies entspricht in etwa der Fläche Hannovers. In Venezuela sind laut dem Monitoring des Andean Amazon Project in den vergangenen vier Jahren 140.000 Hektar Wald verloren gegangen. In Südkolumbien hat sich die Landfläche und -nutzung ebenfalls stark verändert.