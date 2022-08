„Ich verbringe den halben Tag im Netz auf der Suche nach Autos. Mercedes, Porsche, Volkswagen: Alles ist dabei. Und die restliche Zeit suche ich litauische Auto-Transporter und Fahrer, die die Fahrzeuge von Deutschland nach Russland bringen“. Bis zu einem Kaufpreis von 50.000 Euro sei die Einfuhr völlig legal. Alles was darüber hinaus geht, wird von einem Konto in Georgien oder China bezahlt. „Grob vereinfacht gesagt, sind die Autos dann offiziell in ein anderes Land unterwegs, bleiben aber in Russland“. Probleme am EU-Zoll habe er jedenfalls noch keine erlebt, sagt Andrej W..