Wirtschaft von oben #174 – Russische Fischfangflotte Hier unterstützen unsere Fischstäbchen Putins Kriegsmaschinerie

Sie und andere Norebo-Schiffe hatten dem Seefahrtsüberwachungsportal MarineTraffic zufolge in den vergangenen Monaten in norwegischen Häfen Fisch angelandet. Eigentümer von Norebo ist der russische Oligarch Vitaly Orlov, dessen Vermögen die US-Zeitschrift „Forbes“ auf knapp zwei Milliarden Dollar schätzt.



Um sein in der nördlichen Hafenstadt Murmansk beheimatetes Imperium auszubauen, lässt Orlov zurzeit zehn neue 82 Meter lange Supertrawler bauen, die den Fisch direkt an Bord filetieren, verpacken und tiefkühlen können. Die schwimmenden Fabriken mit der Projektbezeichnung 170701 haben einen markanten abgerundeten Bug, der an einen Killerwahl erinnert. Ihre auffällige Form macht die Schiffe leicht aus dem Weltall erkennbar. Jeder der Supertrawler soll laut Norebo pro Tag 100 Tonnen verarbeiteten Fisch produzieren können.