Die Öltransportflotte ist Teil eines größeren Plan, den Präsident Wladimir Putin verfolgt. Er will die Nordostpassage zu einer belebten Handelsroute machen. 80 Millionen Tonnen sollen schon im Jahr 2024 entlang der russischen Arktisküste transportiert werden. Im Jahr 2030 sollen es 200 Millionen Tonnen sein. Dazu will die Regierung in der Arktis zwölf neue Häfen errichten, zehn Eisbrecher bauen, sowie Krankenhäuser und Such- und Rettungseinrichtungen.