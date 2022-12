Wirtschaft von oben: In diesen Gulags sperrt Putin Kriegsgegner und Widersacher weg

In Mordwinien landen auch immer wieder politische Gefangene. Die US-Basketballerin Brittney Griner etwa wurde unter anderem in der Frauenstrafkolonie IK-2 in Jawas gefangen gehalten. Russische Beamte hatten sie im Februar am Flughafen Moskau-Scheremetjewo festgenommen, weil sie Kartuschen für E-Zigaretten mit einem halben Gramm Haschischöl im Gepäck gehabt haben soll. Sie wurde Anfang Dezember in Abu Dhabi gegen den russischen Waffenhändler Wiktor But ausgetauscht, der in den USA inhaftiert war.