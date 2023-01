Schon in den 1980er-Jahren hatte der Iran damit begonnen, erste unbemannte Flugzeuge zu entwickeln, in Zeiten des Krieges mit dem Irak. Inzwischen nutzt das Land die Technik längst nicht mehr nur selbst. Es liefert sie neben Russland auch an die libanesische Hisbollah, an das Regime in Venezuela und an die Huthi-Rebellen im Jemen, die damit seit Jahren immer wieder Ziele in Saudi-Arabien und anderen Staaten am persischen Golf angreifen.