Hergestellt werden diese Boote laut Frontex in kleinen Werkstätten in und rund um die zweitgrößte tunesische Stadt Sfax. Wo genau sich die Werkstätten dafür befinden, ließ sich bei einer Satellitenbildrecherche nicht ermitteln. Auch weil die Boote offenbar erst am Strand endmontiert werden. Allerdings wimmelt es in Hafennähe und am Stadtrand von Sfax vor Schrottplätzen, auf denen beispielsweise ausrangierte Busse zerlegt werden. Das Material für die Boote dürfte also in der Gegend leicht zu bekommen sein.