Sobald die Werften die neuen Autotransportschiffe ausliefern, dürfte der Knoten platzen. Dann wird das Land Millionen E-Autos in alle Welt schicken. Dahinter steckt ein Plan der Zentralregierung in Peking, die sogenannte New-Energy-Vehicle zu einem der zehn Schlüsselsektoren erklärt hat, in denen das Land weltweit führend sein soll. Bis spätestens 2049, zum 100. Jubiläum der Volksrepublik, will die Kommunistische Partei das Land zur führenden Supermacht in diesen Bereichen machen.



Hier finden Sie alle Beiträge aus der Rubrik „Wirtschaft von oben“



Die Rubrik entsteht in Kooperation mit dem Erdobservations-Start-up LiveEO – dieses ist eine Beteiligung der DvH Ventures, einer Schwestergesellschaft der Holding DvH Medien, ihrerseits alleiniger Anteilseigner der Handelsblatt Media Group, zu der auch die WirtschaftsWoche gehört.