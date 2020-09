Telekommunikation: Preisstreit mit Telefonica setzt United Internet und 1&1 Drillisch zu

Der Preisstreit mit Telefonica Deutschland und die damit zusammenhängenden Prognosesenkungen haben United Internet und Drillisch zugesetzt. Zum Handelsstart am Montag rauschten die beiden Papiere in die Tiefe und hielten im MDax mit Abstand die rote Laterne. Für den Internet- und Mobilfunk-Anbieter United Internet ging es 15 Prozent nach unten und für seine Tochter 1&1 Drillisch fast 21 Prozent, während Streitpartner Telefonica Deutschland auf ein Plus von 0,8 Prozent kam.