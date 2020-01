Überschuss: Banken in Deutschland verdienen nur knapp mehr als griechische Institute

Die von der EZB beaufsichtigten großen Banken in Deutschland haben vergangenes Jahr in den ersten neun Monaten nur knapp mehr Gewinn erzielt als die krisengeplagten Institute Griechenlands. Dies geht aus neuen Daten der EZB-Bankenaufsicht hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurden. Danach schrumpften in den ersten neun Monaten 2019 die zusammengefassten Gewinne der großen Institute im Euro-Raum aufgrund gestiegener Verwaltungskosten und Abschreibungen binnen Jahresfrist um acht Prozent auf 66,44 Milliarden Euro. Besonders schlecht schnitten dabei die große Banken in Deutschland ab. Ihr zusammengefasster Überschuss lag den Daten zufolge mit 668,32 Millionen Euro nur rund zwölf Millionen Euro über den zusammengefassten Nettogewinnen griechischer Institute.