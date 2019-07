95.200 Elektroautos So konnte Elon Musk sein Versprechen halten

Nun stehen für Elon Musks Autobauer die nächsten Hürden an: Noch immer sind Elektroautos für Normalverbraucher zu teuer im Vergleich zu Verbrennern, zumindest in der Anschaffung. Am Neujahrstag 2020 fällt in den USA die Steuervergünstigung für Tesla-Fahrzeuge – ausgenommen die Zuschüsse der Bundesstaaten, in Kalifornien beispielsweise bis zu 2500 Dollar – ganz weg. Bislang ein erheblicher Wettbewerbsnachteil, den Herausforderer wie Volkswagen oder Jaguar nicht haben.



Musk will mit internationalen Verkäufen gegensteuern. Für den Herbst ist die Inbetriebnahme der neuen Fabrik in Shanghai geplant, die das Werk in Fremont entlasten soll und dort Platz für die Fertigung des neuen Hoffnungsträgers Model Y schaffen, die fürs nächste Jahr geplant ist. In Europa steht der Bau der nächsten Fabrik an, für die auch Deutschland noch als Standort im Rennen ist. Außerdem droht eine aufziehende Weltwirtschaftskrise. Doch die hängt über allen Unternehmen. Zwar hat Tesla an Wert eingebüßt. Doch am Mittwoch wird das Unternehmen voraussichtlich Ford beim Börsenwert wieder überholen.