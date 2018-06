Bislang beantragte Audi diese Genehmigungen häufig bei der Luxemburger Behörde „Société Nationale de Certification et d'Homologation“ (SNCH). Die Luxemburger haben – wie alle anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union auch – das Recht, Typgenehmigungen für den Verkauf in der gesamten EU vergeben. Einige EU-Staaten haben jedoch den Ruf, bei Zulassungsverfahren weniger streng zu sein. So können Hersteller die passenden Behörden auswählen: „Bei Schwächen im Bereich Abgase scheinen vor allem die irische und die niederländische Behörde besonders nachsichtig zu sein, beim Thema Lärm wird Luxemburg empfohlen“, sagt ein Branchenexperte. Das habe Fehlverhalten wie im VW-Abgasskandal gefördert.