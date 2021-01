Abgasmanipulationen In den USA verurteilter Ex-VW-Manager Schmidt wieder auf freiem Fuß

Schmidt war 2017 in den USA wegen Verschwörung zum Betrug und als angeblicher Mittäter bei den Abgasmanipulationen von Volkswagen zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er saß zunächst in einem US-Gefängnis und ist seit Ende September 2020 wieder in Deutschland. Seitdem saß er in Niedersachsen ein, zuletzt in der Justizvollzugsanstalt Uelzen.



