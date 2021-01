Autobauer Weniger Masse, mehr Rendite: Neuer Renault-Chef legt Strategie vor

Der 53 Jahre alte De Meo will sich auf alte Stärken des französischen Herstellers besinnen. Ein Comeback des R5, eines erfolgreichen Kleinwagens aus den 1970er Jahren, sei so gut wie sicher, berichtete die französische Tageszeitung „Le Figaro“. Renault nahm dazu zunächst keine Stellung. Der R5 war von 1972 an vom Band gelaufen. Als damaliger Fiat-Manager war De Meo maßgeblich an der Einführung des Retro-Modells Fiat 500 beteiligt gewesen.