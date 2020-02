Automobilindustrie Tesla kann Volks-Elektrowagen werden

Vorteil Nummer zwei: Tesla entwickelt und baut viele technisch besonders wichtige Teile selbst. Sie sind damit auf Tesla zugeschnitten und keine Kompromisslösungen, was sich etwa in der größeren Reichweite auszahlt. Bestes Beispiel: Die Batteriezellen. Tesla fertigt sie zwar zusammen mit dem japanischen Elektronik-Konzern Panasonic, dennoch sind es Spezial-Entwicklungen für Tesla. So brauchen die Tesla-Akkus im Model 3 nur einen Anteil von 1,8 Prozent Kobalt. VW liegt bei seinem ersten Großserien-E-Auto ID.3, das in diesem Jahr auf die Straßen rollen soll, bei rund 12 Prozent. Kobalt wird oft nicht nachhaltig und mit Kinderarbeit abgebaut, ist knapp und teuer – die eigenen, kobaltarmen Zellen sind also ein Segen für Tesla. Und: Tesla hat kaum mit Versorgungsengpässen zu kämpfen. Während die deutschen Autobauer derzeit nur gedrosselt E-Autos bauen können, weil sie zu wenige Zellen und andere Batterieteile geliefert bekommen, kann Tesla sich auf die eigene Fertigung verlassen. Sollte der Bedarf an Batteriezellen im laufenden Jahrzehnt tatsächlich um das 19-Fache steigen, wie von der Unternehmensberatung McKinsey vorhergesagt, könnte Tesla allein wegen seiner selbstproduzierten Batterien der weltweite Marktführer bleiben.