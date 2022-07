„Besondere Aufgabe“: VW startet Bau seines ersten deutschen Zellwerks

Die neuen Produktionshallen werden das erste konzerneigene Zellwerk in Deutschland bilden – europaweit ist es eine Premiere, wenn man von einer Anlage des Partners Northvolt in Schweden absieht. Bis 2030 sollen sechs europäische VW-Zellfabriken entstehen. Während die Jobs in klassischen Bereichen mittelfristig abnehmen, soll es in Salzgitter insgesamt 5000 Stellen in der Zellfertigung - davon etliche aus der Transformation des Motorenbaus - sowie in den zentralen Bereichen des neu gegründeten Unternehmens PowerCo geben.