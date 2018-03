Deutsche Umwelthilfe scheitert, BMW 320d trotzdem nicht sauber

Was also kann der 3er-BMW? Er kann den Zulassungstest nach den Kriterien des NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) einhalten und übertreibt es mit dem angeblichen Motorschutz nicht mehr, als dem KBA lieb ist. Damit ist der Wagen vielleicht kein Fall für den Staatsanwalt. Aber zu 100 Prozent in Ordnung ist er noch lange nicht.