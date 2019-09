VW, Diesel und das Image – der Autobauer aus Wolfsburg bot in den letzten Monaten eher wegen negativer Nachrichten Anlass, an dieser Stelle einen Blick in die Daten unserer Markenmonitors YouGov BrandIndex zu werfen. Zuletzt ging es im Juli darum, dass Volkswagen nach dem Dieselskandal zwar Ansehen, nicht aber Kunden verloren hat. Der aktuelle Anlass ist da viel erfreulicher: Volkswagen arbeitet an einem neuen, sauberen Image, mit dem der Konzern die Vergangenheit hinter sich lassen und in die – elektrische – Zukunft durchstarten will. Neben einer kundennäheren Bildsprache in der Werbung und neuen Farben steht ein neues Logo für den Aufbruch. Ob das seine gewünschte Wirkung entfaltet, zeigt der YouGov Logo-Test, in dem wir das bisherige und das neue VW-Logo von Verbrauchern anhand mehrere Kriterien haben bewerten lassen.