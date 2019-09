Anklage gegen VW-Chef Diess Was in den VW-Ermittlungsakten der Staatsanwälte steht

So drohen VW nicht nur neue Milliardenschäden, die den Konzern bei der teuren Umstellung auf elektrische und selbstfahrende Autos belasten könnten. Diess könnte wegen der Anklage auf Dauer als VW-Chef nicht mehr tragbar sein und vom Aufsichtsrat abgesetzt werden. VW müsste nach dem Abgang von Martin Winterkorn (2015) und Matthias Müller (2018) dann schon wieder auf Chefsuche gehen.



Laut VW waren die Milliardenstrafen vor dem 18. September 2015 nicht absehbar. Die Aussagen von hochrangigen Managern gegenüber den Ermittlern zeichnen jedoch ein anderes Bild. Bei einer streng vertraulichen Besprechung am 27. Juli 2015 soll ihm ein Manager vorgerechnet haben, dass in den USA maximal eine Strafe von „37.500 Dollar pro Fahrzeug mal 600.000 (Autos, Anm. d. Red.)“ drohe – also eine Strafe von 22,5 Milliarden Dollar. Das erklärte ein hoher VW-Manager, den Diess später mit der Aufklärung des Skandals betraute, gegenüber Ermittlern. Auf die Frage, ob damals „auch konkret über Zahlen in Milliardenhöhe“ gesprochen worden sei, sagte der Zeuge: „Ja, ja, ja, ja, ja. (…) Also das weiß ich noch.“