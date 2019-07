Und tatsächlich: In Deutschland und mindestens auch in den USA, Großbritannien und Frankreich sank der Consideration-Wert deutlich. Dieser gibt an, wie viele Menschen bei einem möglichen Autokauf die Marke VW generell in Betracht ziehen. In Deutschland fiel der Wert um über zehn Prozentpunkte, was normalerweise einen spürbaren Verlust von Kunden bedeutet.