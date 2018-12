Brief an Elon Musk „Danke, dass Du VW & Co. zeigst, wo es lang geht“

Aber: Elon, der Rocket Man, schüttelte diesen Ballast ab wie die Antriebsstufe einer Rakete und schwang sich zu neuen Höhen empor. Seit kurzem kann Tesla 1000 Model 3 pro Tag produzieren – der Sprung in die Massenfertigung ist geschafft. Wie eifrig hatten die deutschen Autobauer die These verbreitet, Du würdest an dieser letzten Hürde scheitern. Das Model 3 wurde von Auto-Experten in aller Welt zerlegt, seziert, analysiert und dann voller Hochachtung zum besten E-Auto der Welt erklärt, mit einem technologischen Vorsprung von mehreren Jahren vor der gesamten Konkurrenz. Und das teuerste Teil von E-Autos, die Batterie, baust Du 30 Prozent günstiger als der beste Wettbewerber. Deutsche Automanager sagen mir, dass sie das am meisten schmerzt.