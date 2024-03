Chinesische Autobauer Bald kommt schon jedes vierte E-Auto aus China

Chinesische Autos werden auf dem europäischen Markt immer präsenter: 2024 wird jedes vierte in Europa verkaufte E-Auto aus China stammen, heißt es in einer Studie der Umweltorganisation Transport & Environment (T&E). Im vergangenen Jahr lag der Anteil europaweit bereits bei fast einem Fünftel (19,5 Prozent), in Deutschland waren es 15 Prozent.