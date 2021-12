Chipknappheit Warum Autos jetzt halbfertig gebaut und geparkt werden

Wie schaffen die Autobauer mehr Transparenz in ihren Lieferketten?

Man muss im ganz großen Maßstab Informationen sammeln und eine Supplier-Datenbank aufbauen. Das ist ein großes Vorhaben, bei dem Einkauf, Technik und Produktion wie auch Zulieferer Input liefern. Dazu muss man die Daten noch zielgenau analysieren – insgesamt geht es um tausende Teile im industriellen Maßstab. Bei Chips ist es am komplexesten, denn es geht um cyberphysikalische Systeme, also ein Zusammenspiel aus Software und Hardware. Es gilt, Informationen von Sublieferanten zu erhalten, was lieferbar ist. Dann muss man entscheiden, ob der Chip, den man eigentlich einbauen will, durch einen anderen, gerade erhältlichen Typen ersetzt werden kann – zum Beispiel, indem man die Software anpasst. Das ist eine klassische Aufgabe für einen Ingenieur. Der muss das Risiko, das eine solche Abweichung bedeutet, mit Augenmaß bewerten.