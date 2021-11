Continental Verdacht auf Beihilfe zum Betrug: Ermittlungen gegen Ex-Vorstände

In der vergangenen Woche gab es in diesem Zusammenhang von Montag bis Mittwoch mehrere Durchsuchungen. Durchsucht wurde laut Staatsanwaltschaft die Complianceabteilung, sowie die private Wohnung eines Mitarbeiters. Am Mittwoch wurde zudem eine Rechtsanwaltskanzlei in Frankfurt aufgesucht. Continental hatte dort offenbar nach Bekanntwerden des Dieselskandals von Volkswagen eine Prüfung in Auftrag gegeben. Die Kanzlei gab die Unterlagen freiwillig heraus. Continental hatte im Zuge der Ermittlungen mehrfach auf eine bereits durchgeführte interne Untersuchung hingewiesen.



