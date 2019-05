Daimler-Hauptversammlung: Time-out für Dieter Zetsche

Auch Ingo Speich von der Fondsgesellschaft Deka mäkelt über den Aktienkurs. „Seit Ihrem Amtsantritt läuft die Daimler-Aktie dem europäischen Automobilindex Stoxx 600 deutlich hinterher.“ Mehr schmerzen dürfte es Zetsche jedoch, dass Speich den Plan für sein großes Comeback in zwei Jahren nicht goutiert: Zetsche werde als neuer Aufsichtsratschef nach der Abkühlphase von zwei Jahren gehandelt. „Diese Diskussion halten wir jedoch für verfrüht. Denn die Automobilbranche befindet sich mitten in einem elementaren Umbruch.“ Welche Kompetenzen der Daimler-Aufsichtsratschef dann mitbringen müsse, um das Unternehmen ins Elektrozeitalter zu führen, sei offen. „Ob wirklich jemand aus der alten Verbrennerwelt das Lenkrad in die Hand nehmen sollte, bleibt also abzuwarten. Zudem muss sichergestellt werden, dass der neue Aufsichtsratschef nicht noch rechtliche Altlasten aus der Vergangenheit mit sich führt. Denn Interessekonflikte bei der Aufarbeitung der Vergangenheit können wir nicht dulden“, so Speich. Er spielt auf laufende Verfahren beim Thema Diesel und Kartellvorwürfe an. Roland Bosch von Hermes Investment Management ist ebenfalls noch nicht davon überzeugt, dass Zetsche zurückkommen sollte: „Wir sehen die Rolle eines CEO ganz anders als die eines Vorsitzenden und sind daher der Ansicht, dass ein Aufstieg in den Aufsichtsrat nicht automatisch erfolgen sollte“, sagte er der WirtschaftsWoche. Eine gesetzlich vorgeschriebene Wartezeit von zwei Jahren sei schließlich nicht immer die beste Lösung, „vielmehr sollte eine Bestellung in den Aufsichtsrat von Fall zu Fall geprüft werden“.