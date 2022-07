Dieselskandal: Stuttgarter Richter erwarten neue Klagewelle gegen Mercedes-Benz

Nach dem EuGH-Urteil schrieb Thomas Mehring, Vorsitzender Richter am Landgericht Stuttgart, in einem internen E-Mail-Rundschreiben an rund 120 Richter des Landgerichts: Sollte der EuGH in dem Ravensburger Fall ebenso entscheiden, wie in dem Urteil von Mitte Juli, dann „würde in den Daimler-Klagen allein das Thermofenster zum Erfolg der Klagen führen. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber eine Flutwelle neuer Klagen erscheint mir dann vorprogrammiert.“